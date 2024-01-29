Є реальні ризики: нардеп розповів, скільки українців ховається від мобілізації

Існують ризики того, що люди почнуть уникати держави

В Україні є майже три з половиною мільйони чоловіків мобілізаційного віку, про які держава нічого не знає, крім їхнього ідентифікаційного номера. І відсутність законного способу отримати "броню" від мобілізації лише зажене їх далі в "тінь"

Як розповів голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в ефірі "Ісландія", є прямий ризик того, що ці люди почнуть уникати держави.

"Якщо ми не запропонуємо легальний спосіб (не служити, — ред.), тобто реальні ризики того, що громадяни почнуть уникати держави. Для того, щоб не потрапити в поле зору ТЦК або ЗСУ, люди припинять користуватися державними банками, знімати готівку, користуватися кредитними картками... повне уникнення держави, щоб вона тебе ніяк не могла ідентифікувати", — сказав він.

За його словами, цей ризик не взятий із порожнього місця, оскільки навіть зараз є щонайменше 3,4 мільйона чоловіків, про яких держава практично нічого не знає.

Наталуха зазначив, що ці люди не перебувають за кордоном, не служать у ЗСУ, не є особами з інвалідністю, не проходять навчання та не працевлаштовані.

"Призовного віку все. Ми не знаємо, де ці люди", — сказав нардеп.

Він додав, що саме це робить питання купівлі "броні" від мобілізації настільки актуальним зараз.

Як повідомлялося раніше, підприємцям в Україні можуть надати можливість купити броню від мобілізації. Хоча це рішення ще не ухвалене, але відповідний варіант вже розглядається і навіть названі "розцінки".