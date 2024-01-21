"Потрібно думати": Зеленський розповів, чи будуть мобілізувати ще 500 тисяч українців

Президент запропонував зразу все добре розрахувати

Президент України Володимир Зеленський наразі не бачить потреби мобілізувати до армії 500 тисяч українців. Проте мобілізацію все одно потрібно продовжувати.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News. Він назвав фактори, які впливають на кількість людей, яких потрібно мобілізувати.

"Я це кажу не тому, що мені хочеться відповісти і комусь сподобатися. Це не тільки життя, життя — пріоритет номер один. А друга історія – є відповідні дії, операції. Я покищо не побачив достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що пів мільйона треба мобілізувати", — підкреслив глава держави.

Зеленський також зазначив, що третім фактором є гроші. Він підкреслив, що проведення мобілізації та зарплати військовим не фінансуються партнерами України.

Президент вважає, що мобілізація потрібна, аби замінити військових на фронті. Водночас Зеленський зазначив, що потрібно добре підрахувати, скільки саме потрібно мобілізувати людей.

"Тому, коли ми говоримо півмільйона, нам потрібно думати. Є запит, треба правильно все рахувати", – заявив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час пресконференції президент України Володимир Зеленський розповів про звернення до нього українських військових із запитом на мобілізацію ще 500 тисяч людей. Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування не робило запиту на такі цифри.