"Нужно думать": Зеленский рассказал, будут ли мобилизовать еще 500 тысяч украинцев

Президент предложил сразу все хорошо рассчитать

Президент Украины Владимир Зеленский пока не видит необходимости мобилизовать в армию 500 тысяч украинцев. Однако мобилизацию все равно нужно продолжать.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Channel 4 News. Он назвал факторы, влияющие на количество людей, которых нужно мобилизовать.

"Я это говорю не потому, что мне хочется ответить и кому-то понравиться. Это не только жизнь, жизнь — приоритет номер один. А вторая история – соответствующие действия, операции. Я пока не увидел достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать", — подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что третьим фактором являются деньги. Он подчеркнул, что проведение мобилизации и зарплаты военным не финансируются партнерами Украины.

Президент считает, что мобилизация нужна, чтобы заменить военных на фронте. В то же время Зеленский отметил, что нужно хорошо подсчитать, сколько именно нужно мобилизовать людей.

"Поэтому, когда мы говорим полмиллиона, нам нужно думать. Есть запрос, нужно правильно все считать", – заявил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский рассказал об обращении к нему украинских военных с запросом на мобилизацию еще 500 тысяч человек. В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование не запрашивало такие цифры