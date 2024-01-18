Мобілізація по-новому: у Раді розповіли, що зараз із скандальним законопроектом і що далі

Кабмін ще не повернув законопроект до Ради

Робота над новим законом про мобілізацію продовжується. На вихідних заплановано засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, де будуть розглянуті пропозиції та зауваження фракцій до законопроекту.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Деталі він виклав у своєму Telegramm-каналі.

Нардеп зазначив, що на даний момент Кабмін ще не повернув законопроект до Ради. Тому нові пропозиції влади поки що невідомі.

"Коли вони його повернуть, то скоріш за все спробують зареєструвати під старим номером. Навіщо? Бо якщо реєструвати під новим — то треба два тижні на подачу альтернативних законопроєктів. А це багато часу. Тому, думаю, що будуть реєструвати під старим. Тоді, як їм здається, не треба буде дотримуватись всієї процедури.", — пише Гончаренко.

Нардеп повідомив, що розглядатимуть законопроект про мобілізацію в Раді 6 лютого.

"Чому 6? Бо це початок нової сесії. Перший вівторок лютого — згідно з Конституцією, розпочинається нова сесія Верховної Ради.", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомив, що омбудсмен Дмитро Лубинець виділив одразу кілька порушень у новому законопроекті про мобілізацію, які суперечать Конституції України.