Мобилизация по-новому: в Раде рассказали, что сейчас со скандальным законопроектом и что дальше

Кабмин еще не вернул законопроект в Раду

Работа над новым законом о мобилизации продолжается. На грядущих выходных запланировано заседание комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, где будут рассмотрены предложения и замечания фракций к законопроекту.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Детали он изложил в своем Telegramm-канале.

Он отметил, что на данный момент Кабмин еще не вернул законопроект в Раду. Поэтому новые предложения власти пока неизвестны.

"Когда они его вернут, то, скорее всего, попытаются зарегистрировать под старым номером. Зачем? Потому что, если регистрировать под новым — нужно две недели на подачу альтернативных законопроектов. А это много времени. Поэтому думаю, что будут регистрировать под старым. Тогда, как им кажется, не нужно будет соблюдать всю процедуру.", — пишет Гончаренко.

Нардеп сообщил, что рассматривать законопроект о мобилизации в Раде будут 6 февраля.

"Почему 6? Ибо это начало новой сессии. Первый вторник февраля — согласно Конституции, начинается новая сессия Верховной Рады.", — пояснил он.

Ранее "Телеграф" сообщил, что омбудсмен Дмитрий Лубинец выделил сразу несколько нарушений в новом законопроекте о мобилизации, которые противоречат Конституции Украины.