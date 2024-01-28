Щонайменше 40 тисяч на місяць: у Раді сказали, скільки хочуть брати з бізнесу за "броню" співробітників від армії

"Броня" по кишені буде не всім

Підприємцям в Україні можуть надати можливість купити броню від мобілізації. Хоча це рішення ще не ухвалене, але відповідний варіант вже розглядається і навіть названі "розцінки".

Як пише Фокус, голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів, що ідея полягає в тому, щоб дозволити платити за броню суму від 6 до 50 тисяч гривень на місяць. При цьому ФОП можуть створити інший підхід.

"Деякі мої колеги кажуть, що якщо ставку зробити менше ніж 40 000 гривень за бронь, то не треба було й починати. Нібито мале наповнення бюджету. Представники великих підприємств із сотнями працівників кажуть так: поставте планку 6 тисяч гривень, ми не витягнемо", — каже він.

При цьому він зазначив, що оскільки в Україні роботодавці часто намагаються заощадити на податках, то влаштовують своїх працівників за схемою ФОП. Тому дрібних підприємців із розробки умов надання броні теж не викидають.

Водночас президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник зазначив, що насамперед це пов’язано з тим, що в Україні перебувають люди, які готові платити за відстрочку до 10 тисяч доларів, а інші взагалі платять нелегальним провідникам, щоб ті переправили їх через кордон.

"Час зрозуміти, що не всі громадяни наважаться воювати. Буде правильно, якщо людину забронюють і гроші підуть до бюджету, а не ділкам", — додав він.

Варто зазначити, що тим часом у ЗСУ кажуть, що для того, щоб не програти війну Україні, необхідно посилити підходи до мобілізації і навіть закликати на службу всіх жінок і чоловіків віком від 18 років.