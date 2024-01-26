Щоб не програти війну. У ЗСУ пропонують мобілізувати чоловіків та жінок з 18 років, у Раді також висловилися

Військовий також за те, щоб призивати в’язнів

Підполковник ЗСУ Михайло Ніколов з 68-ї окремої єгерської бригади заявив, що Україні для перемоги над російськими окупантами необхідна тотальна мобілізація всього чоловічого та жіночого населення з 18 років. Також, за його словами, слід залучити до виконання бойових завдань ув’язнених.

"Для того, щоб не програти, необхідно не просто провести планову мобілізацію, необхідні драконівські методи. Як я це бачу — це тотальна мобілізація всього чоловічого та жіночого населення з 18 років. Необов’язково це має бути передова, це може бути оборонні якісь підприємства, це може бути тил, логістика. Можна в якусь іншу обгортку обернути: резервісти й так далі. Але з 18 років, включаючи жінок. Необхідно залучити ув’язнених до виконання бойових завдань", — сказав він у розмові на проєкті "Бутусів плюс".

На запитання Юрія Бутусова як це зробити, адже це суперечить українському законодавству, Ніколов відповів, що війна триває вже 10 років і "невже не навчилися внести зміни до законодавства".

Він наголосив, що не пропонує обов’язкової мобілізації ув’язнених. Йдеться про ту частину людей із місць позбавлення волі, які дають добровільну згоду на те, щоб боротися за Україну. Тим більше що деякі з них мають досвід бойових дій.

Довідково: Михайло Ніколов — підполковник Збройних сил України. Під час боїв на Донбасі у 2014 році потрапив у полон. 26 грудня 2014 року був звільнений з ще 145 воїнами.

Крім того, депутат Верховної Ради України від партії "Голос" Інна Совсун також висловилася за мобілізацію жінок. Вона наголосила, що у Конституції не прописано, що захищати державу мають лише чоловіки. Проте йдеться про службу не лише на фронті, а й у тилу.

"У нас у Конституції написано, що всі громадяни України мають брати участь у захисті державності. Не написано лише чоловіки чи лише жінки. Для чоловіків прописано обов’язкову службу, але обов’язок захищати державу у нас записано для всіх… Моя позиція така: якщо це необхідно для потреб оборони держави, якщо ми говоримо, що без цього не витягуємо – немає картини, де ми витягуємо без жінок… І з точки зору забезпечення справедливості… Якщо це буде критично, потрібно для оборони держави, і в нас не буде ким замінити частину людей, які служать в армії", — сказала вона в інтерв’ю Еммі Антонюк.

Раніше "Телеграф" розповідав, що командир відділення розвідки, юрист та ексчлен Громадської ради чесноти Леонід Маслов вважає, що немає сенсу призивати на фронт молодих хлопців. На його думку, вони ще не сформувалися як особистість і тому від них буде мало користі.