Чтобы не проиграть войну. В ВСУ предлагают мобилизовать мужчин и женщин с 18 лет, в Раде также высказались

Военный также за то, чтобы призывать заключенных

Подполковник ВСУ Михаил Николов из 68-й отдельной егерской бригады заявил, что Украине для победы над российскими оккупантами необходима тотальная мобилизация всего мужского и женского населения с 18 лет. Также, по его словам, нужно привлечь к выполнению боевых задач заключенных.

"Для того, чтоб не проиграть, необходимо не просто провести плановую мобилизацию, необходимы драконовские методы. Как я это вижу — это тотальная мобилизация всего мужского и женского населения с 18 лет. Необязательно это должна быть передовая, это может быть оборонные какие-то предприятия, это может быть тыл, логистика. Можно в какую-то другую обертку обернуть: резервисты и так далее. Но с 18 лет, включая женщин. Необходимо привлечь заключенных к выполнению боевых задач", — сказал он в беседе на проекте "Бутусов плюс".

На вопрос Юрия Бутусова как это сделать, ведь это противоречит украинскому законодательству, Николов ответил, что война идет уже 10 лет и "неужели не научились сделать изменения в законодательство".

Он подчеркнул, что не предлагает обязательной мобилизации заключенных. Речь идет о той части людей из мест лишения свободы, которые дают добровольное согласие на то, чтобы сражаться за Украину. Тем более, что некоторые из них имеют опыт боевых действий.

Для справки: Михаил Николов — подполковник Вооруженных сил Украины. Во время боев на Донбассе в 2014 году попал в плен. 26 декабря 2014-го года был освобожден с еще 145 воинами.

Кроме того, депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос" Инна Совсун тоже высказалась в поддержку мобилизации женщин. Она подчеркнула, что в Конституции не прописано, что защищать государство должны только мужчины. Однако речь идет о службе не только на фронте, но и в тылу.

"У нас в Конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано только мужчины или только женщины. Для мужчин прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство у нас записана для всех … Моя позиция такова: если это необходимо для нужд обороны государства, если мы говорим, что без этого не вытягиваем – нет картины, где мы вытягиваем без женщин… И с точки зрения обеспечения справедливости … Если это будет критически нужно для обороны государства, и у нас не будет кем заменить часть людей, которые служат в армии", – сказала она в интервью Эмме Антонюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что командир отделения разведки, юрист и экс-член Общественного совета добродетели Леонид Маслов считает, что нет смысла призывать на фронт молодых парней. По его мнению, они еще не сформировались как личность, и поэтому от них будет мало пользы.