Копов на фронт? Готовы ли полицейские к мобилизации и что будет в стране, если это произойдет

Полицейские готовы к мобилизации

С первого дня войны некоторые украинские полицейские уже воюют на фронте. Но если еще и объявить для них мобилизацию, то может образоваться проблема с комплектацией и это может сказаться на криминогенной ситуации.

Такое мнение высказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "РБК-Украина" в ответ на вопрос о том, как он относится к мобилизации полицейских. Он отметил, что в Украине сложилась "аномальная ситуация" с криминогенной обстановкой, как для воюющей страны.

"Если брать опыт воюющих стран, то у них во время войны действительно значительно ухудшалась криминогенная ситуация. У нас почти два года полномасштабная война, однако удается держать криминогенную ситуацию под контролем и обеспечивать гражданам внутреннюю безопасность и правопорядок. У нас нет разгула уличной преступности – по улицам не бегают люди с оружием, никого не расстреливают, не грабят, не трощат витрины. Это также благодаря тому, что мы привлекли к нарядам на улицах максимальное количество полицейских. Если до войны это было около 4 тысяч нарядов, то теперь больше 7 тысяч. Сегодня можно достаточно безопасно ощущать себя на улице. Конечно, это ощущение условно, ведь вражеские ракеты, к сожалению, долетают до всех территорий Украины", — говорит он.

В это же время, заверил Выговский, полицейские готовы к мобилизации, если будет принято такое решение, ведь с первого дня войны полицейские уже воюют, выполняют боевые распоряжения. Это и "Лють", и объединенные отряды из всех областей. Однако глава Нацполиции считает, что мобилизация правоохранителей может негативно сказаться на криминогенной ситуации.

"Кстати, полиция не исчерпывает мобилизационный ресурс. В 2022-23 году мы очень взвешенно подходили к тому, кого набираем в полицию. Исключена возможность попадания уклонистов, у нас есть соответствующие базы, по которым мы проверяем людей.

Также играет роль возраст. У нас 60% – это молодые люди от 18 до 25 лет. В "Люти" также у нас в основном молодые люди до 27 лет. Мы набирали их на конкурсной основе. В бригаде около 30% бойцов – это полицейские, которые были в рядах полиции и до полномасштабного вторжения. Конечно, в первые дни мы отпустили всех, кто принял решение вступить в ряды армии, ведь у нас нет механизма перевода в Вооруженные силы Украины. Поэтому это возможно было сделать только из-за увольнения из Нацполиции. Другие полицейские, кто хотел воевать, – пошли в штурмовую бригаду "Лють", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский, Ермак и Буданов озвучили разные позиции по мобилизации.