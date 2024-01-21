Зеленский, Ермак и Буданов озвучили разные позиции по мобилизации: что они сказали

Относительно масштабов дальнейшей мобилизации продолжаются дискуссии

Пока в Украине продолжается подготовка нового законопроекта о мобилизации, руководители государства в интервью западными СМИ высказались по поводу ее необходимости и возможных масштабов. И хотя они отметили, что она обязательно нужна, в их позициях можно заметить некоторые отличия.

Так, президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Channel 4 News отметил, что пока не видит необходимости мобилизовать в армию 500 тысяч украинцев. В то же время он подчеркнул, что мобилизация нужна, чтобы заменить военных на фронте.

"Я это говорю не потому, что мне хочется ответить и кому-то понравиться. Это не только жизнь, жизнь — приоритет номер один. А вторая история – соответствующие действия, операции. Я пока не увидел достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать", — подчеркнул глава государства.

В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Le Figaro заявил, что нехватка людей на фронте является проблемой. Он подчеркнул, что нет смысла это скрывать.

"На фронте войска жалуются на нехватку людей и ресурсов, и говорят, что они больше не в состоянии наступать. Это, безусловно, проблема, и нет смысла ее скрывать. Некоторым солдатам нужен отдых. Многие из них находятся на передовой уже два года. Правительство и Генштаб работают над новым законом о мобилизации, который вскоре будет представлен в парламенте. И над реалистичной военной стратегией. Переходный период все еще продолжается", – сообщил он.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Financial Times дал четкий ответ на вопрос о необходимости дальнейшей мобилизации. По его мнению, она однозначно нужна.

"Нельзя даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации. В рядах ВСУ ощутима нехватка личного состава", — подчеркнул глава ГУР.

Украинская журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в Facebook обратила внимание на некоторое отличие в позициях Зеленского, Ермака и Буданова. Она отметила, что западные политики будут делать выводы из этих заявлений.

"Представьте, что вы западный бюрократ и на основе этих трех позиций вам нужно сформировать свою позицию? Что делать, если президент воюющей страны хочет заниматься популизмом на тему мобилизации и перекладывать ответственность на военных. Что это, мол, не я хочу мобилизовать людей, это армейцы хотят?" – написала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский рассказал об обращении к нему украинских военных с запросом на мобилизацию еще 500 тысяч человек. В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование не делало запрос на такие цифры.