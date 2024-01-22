Копів на фронт? Чи готові поліцейські до мобілізації і що буде в країні, якщо це станеться

Поліцейські готові до мобілізації

Із першого дня війни деякі українські поліцейські вже воюють на фронті. Але якщо ще й оголосити для них мобілізацію, то може виникнути проблема з комплектацією і це може позначитися на криміногенній ситуації.

Таку думку висловив голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв’ю "РБК-Україна" у відповідь на питання про те, як він ставиться до мобілізації поліцейських. Він зазначив, що в Україні склалася "аномальна ситуація" з криміногенною обстановкою, як для країни, що воює.

"Якщо брати досвід країн, які воювали, то у них під час війни дійсно значно погіршувалась криміногенна ситуація. У нас вже майже два роки повномасштабна війна, проте вдається тримати криміногенну ситуацію під контролем і забезпечувати громадянам внутрішню безпеку та правопорядок. У нас немає розгулу вуличної злочинності – вулицями не бігають люди зі зброєю, нікого не розстрілюють, не грабують, не трощать вітрини. І це також завдяки тому, що ми залучили до нарядів на вулицях максимальну кількість поліцейських. Якщо до війни це було близько 4 тисяч нарядів, то тепер понад 7 тисяч. Сьогодні можна достатньо безпечно відчувати себе на вулиці. Звісно, це відчуття умовне, адже ворожі ракети, на жаль, долітають до всіх територій України", — каже він.

В той же час, запевнив Вигівський, поліцейські готові до мобілізації, якщо буде ухвалено таке рішення, адже з першого дня війни поліцейські вже воюють, виконують бойові розпорядження. Це і "Лють", і зведені загони з усіх областей. Однак голова Нацполіції вважає, що мобілізація правоохоронців може негативно позначитися на криміногенній ситуації.

"До речі, поліція не вичерпує мобілізаційний ресурс. В 2022-23 році ми дуже виважено підходили до того, кого набираємо в поліцію. Виключена можливість потрапляння ухилянтів, у нас є відповідні бази, за якими ми перевіряємо людей.

Також грає роль вік. У нас 60% – це молоді люди від 18 до 25 років. В "Люті" також у нас здебільшого молоді люди до 27 років. Ми набирали їх на конкурсній основі. В бригаді десь 30% бійців – це поліцейські, які були в лавах поліції і до повномасштабного вторгнення. Звісно, в перші дні ми відпустили всіх, хто прийняв рішення вступити до лав армії, адже у нас немає механізму переводу до Збройних сил України. Тому це можливо було зробити тільки через звільнення з Нацполіції. Інші поліцейські, хто хотів воювати, – пішли до штурмової бригади "Лють", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський, Єрмак та Буданов озвучили різні позиції щодо мобілізації.