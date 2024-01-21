Зеленський, Єрмак та Буданов озвучили різні позиції щодо мобілізації: що вони сказали

Щодо масштабів подальшої мобілізації продовжуються дискусії

Поки в Україні триває підготовка нового законопроєкту про мобілізацію, керівники держави в інтерв'ю західними ЗМІ висловились щодо її необхідності та можливих масштабів. І хоч вони наголосили на тому, що вона обов'язково потрібна, в їхніх позиціях можна помітити деякі відмінності.

Так, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News зазначив, що наразі не бачить потреби мобілізувати до армії 500 тисяч українців. Водночас він підкреслив, що мобілізація потрібна, аби замінити військових на фронті.

"Я це кажу не тому, що мені хочеться відповісти і комусь сподобатися. Це не тільки життя, життя — пріоритет номер один. А друга історія – є відповідні дії, операції. Я покищо не побачив достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що пів мільйона треба мобілізувати", — підкреслив глава держави.

Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Le Figaro заявив, що брак людей на фронті є проблемою. Він підкреслив, що немає сенсу це приховувати.

"На фронті війська скаржаться на брак людей і ресурсів, і кажуть, що вони більше не в змозі наступати. Це, безперечно, проблема, і немає сенсу її приховувати. Деяким солдатам потрібен відпочинок. Багато з них перебувають на передовій вже два роки. Уряд і Генштаб працюють над новим законом про мобілізацію, який незабаром буде поданий до парламенту. І над реалістичною військовою стратегією. Перехідний період все ще триває", – повідомив він.

Своєю чергою керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Financial Times дав чітку відповідь щодо необхідності подальшої мобілізації. На його думку, вона однозначно потрібна.

"Не можна навіть думати, що ми зможемо обійтися без мобілізації. У лавах ЗСУ відчутна нестача особового складу", — підкреслив очільник ГУР.

Українська журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва на своїй сторінці у Facebook звернула увагу на деяку відмінність у позиціях Зеленського, Єрмака та Буданова. Вона зазначила, що західні політики будуть робити висновки з цих заяв.

"Уявіть, що ви західний бюрократ і на основі цих трьох позицій вам треба сформувати свою позицію? Що робити, якщо президент воюючої країни хоче займатись популізмом на темі мобілізації і перекидати відповідальність на військових. Що це, мовляв, не я хочу мобілізувати людей, це армійці хочуть?" — написала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час пресконференції президент України Володимир Зеленський розповів про звернення до нього українських військових із запитом на мобілізацію ще 500 тисяч людей. Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування не робило запиту на такі цифри.