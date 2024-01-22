Стал "свидетелем Иеговы", чтобы не идти в ВСУ: в Хмельницкой области мужчина предстал перед судом, чем закончилось

По религиозным убеждениям, он категорически отказывается от мобилизации.

В Хмельницкой области перед судом предстал мужчина, получивший повестку и чтобы уклониться от мобилизации начал ходить в церковь "Свидетелей Иеговы". Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Он является уроженцем Николаева. Об этом говорится в приговоре Дунаевецкого районного суда Хмельницкой области.

Стало известно, что он был признан годным к военной службе. 6 мая 2023 года ему пытались вручить повестку для отправки в воинскую часть, однако мужчина категорически отказался.

На суде он все подтвердил и добавил, что категорически не хочет служить в армии. Он заявил, что это связано с его религиозными убеждениями.

Приговор суда

"Он осознает, что в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины на территории Украины объявлена всеобщая мобилизация. Тем не менее он категорически отказывается от прохождения военной службы по мобилизации и отправке в воинскую часть. Он посещает собрание религиозной организации "Религиозный центр" Иеговы в Украине", по религиозным убеждениям, категорически отказывается от призыва на военную службу", — говорится в материалах суда.

Свидетель на суде объяснил, что он прихожанин "Свидетелей Иеговы". Он отметил, что подозреваемый с мая 2023 действительно начал ходить в их церковь, однако не является прихожанином этой религиозной организации.

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы . Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

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