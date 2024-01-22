Став "свідком Єгови", щоб не йти до ЗСУ: на Хмельниччині чоловік постав перед судом, чим закінчилося

За релігійними переконаннями він категорично відмовляється від мобілізації

На Хмельниччині перед судом постав чоловік, який отримав повістку і щоб ухилитися від мобілізації почав ходити до церкви "Свідків Єгови". Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Він є уродженцем Миколаєва. Про це йдеться у вироку Дунаєвецького районного суду Хмельницької області.

Стало відомо, що його визнали придатним до військової служби. 6 травня 2023 року йому намагались вручити повістку для відправлення до військової частини, проте чоловік категорично відмовився.

На суді він усе підтвердив та додав, що він категорично не хоче служити в армії. Він заявив, що це пов'язано із його релігійними переконаннями.

Вирок суду

"Він усвідомлює, що у зв`язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України на території України оголошено загальну мобілізацію. Проте, він категорично відмовляється від проходження військової служби за мобілізацією та відправлення у військову частину. Він відвідує збори релігійної організації "Релігійний центр Свідків Єгови в Україні", за релігійними переконаннями категорично відмовляється від призову на військову службу", — йдеться у матеріалах суду.

Свідок на суді пояснив, що він є прихожанином "Свідків Єгови". Він зазначив, що підозрюваний від травня 2023 року дійсно почав ходити до їхньої церкви, проте не є прихожанином цієї релігійної організації.

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

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