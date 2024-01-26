Має відповідати трьом критеріям: кого можна забронювати під час мобілізації

Бронювати від мобілізації працівників можуть юридичні особи

В Україні військовозобов'язані можуть отримати відстрочку через різноманітні причини — через навчання, стан здоров'я, за сімейними обставинами. Ті, хто має таке відтермінування від військової служби не можуть подаватися в списках на бронювання. А ті, хто там опиниться, аби отримати бронь від мобілізації для продовження роботи в своїй сфері, мають відповідати певним критеріям.

Як розповіли у адвокатському об'єднання "Бачинський та партнери", бронювання працівника можливе за таких умов. Військовозобов'язаний має:

працювати на підставі трудового договору чи контракту (ФОПів, працюючих за цивільно-правовим договором чи гіг-спеціалістів це не стосується),

перебувати на військовому обліку,

не мати дефіцитної військово-облікової спеціальності, які визначив Генштаб. Серед них є рядові та офіцерські спеціальності в галузях фахівців з двигунів ракетних установок, розвідників, танкові спеціальності, артилеристи, різноманітні фахівці з ремонту та експлуатації літальних апаратів, авіації, радіотехніки, підводники, фахівці РЕБ тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі категорії військовозобов'язаних можуть бути мобілізовані тільки за власним бажанням. Причому служити вони мають там, де проживають.