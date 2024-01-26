Должен отвечать трем критериям: кого можно забронировать во время мобилизации

Бронировать от мобилизации работников могут юридические лица

В Украине военнообязанные могут получить отсрочку по разным причинам — из-за обучения, состояния здоровья, по семейным обстоятельствам. Имеющие такую отсрочку от военной службы не могут подаваться в списках на бронирование. А те, кто там окажется, чтобы получить бронь от мобилизации для продолжения работы в своей сфере, должны отвечать определенным критериям.

Как рассказали в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры", бронирование работника возможно при таких условиях. Военнообязанный должен:

работать на основании трудового договора или контракта (ФЛП, работающих по гражданско-правовому договору или гиг-специалистов это не касается),

состоять на военном учете,

не иметь дефицитной военно-учетной специальности, которую определил Генштаб. Среди них есть рядовые и офицерские специальности в отраслях специалистов по двигателям ракетных установок, разведчиков, танковые специальности, артиллеристы, разнообразные специалисты по ремонту и эксплуатации летательных аппаратов, авиации, радиотехники, подводники, специалисты РЭС и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые категории военнообязанных могут быть мобилизованы только по собственному желанию. Причем служить они могут там, где проживают.