Должен отвечать трем критериям: кого можно забронировать во время мобилизации
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Бронировать от мобилизации работников могут юридические лица
В Украине военнообязанные могут получить отсрочку по разным причинам — из-за обучения, состояния здоровья, по семейным обстоятельствам. Имеющие такую отсрочку от военной службы не могут подаваться в списках на бронирование. А те, кто там окажется, чтобы получить бронь от мобилизации для продолжения работы в своей сфере, должны отвечать определенным критериям.
Как рассказали в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры", бронирование работника возможно при таких условиях. Военнообязанный должен:
- работать на основании трудового договора или контракта (ФЛП, работающих по гражданско-правовому договору или гиг-специалистов это не касается),
- состоять на военном учете,
- не иметь дефицитной военно-учетной специальности, которую определил Генштаб. Среди них есть рядовые и офицерские специальности в отраслях специалистов по двигателям ракетных установок, разведчиков, танковые специальности, артиллеристы, разнообразные специалисты по ремонту и эксплуатации летательных аппаратов, авиации, радиотехники, подводники, специалисты РЭС и т.д.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые категории военнообязанных могут быть мобилизованы только по собственному желанию. Причем служить они могут там, где проживают.