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За станом здоров'я або через родину: кого можна мобілізувати тільки за місцем проживання

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Мобілізації триває щонайменше до 14 лютого 2024
Мобілізації триває щонайменше до 14 лютого 2024. Фото Колаж

Люди з цих категорій можуть отримувати повістку — про специфічні умови потрібно повідомляти в ТЦК

В Україні змінюється підхід до мобілізації — готуються оновлення в законодавстві, можновладці обговорюють кількість людей, яких потрібно мобілізувати. Наразі в діючому законі є особливі категорії людей, які можуть бути мобілізовані тільки добровільно та служитимуть за місцем проживання.

Ці категорії перераховані у відповідному законі. Зазначимо, що люди можуть як мобілізуватися добровільно, так і підписати контракт із різними видами військ. До таких чоловіків та жінок, що йдуть служити за власним бажанням, належать:

  • люди з інвалідністю,
  • чоловіки та жінки, що самостійно виховують неповнолітню дитину чи дітей,
  • батьки чи піклувальники (опікуни), що виховують неповнолітнього з інвалідністю,
  • батьки чи піклувальники (опікуни), що виховують тяжко хвору дитину з різноманітними вадами (інсулінозалежний цукровий діабет 1 типу, онкологія, вади розвитку, орфанні захворювання тощо), але якій не встановлювали інвалідність — про це має бути документ, виданий ВЛК закладу охорони здоров'я,
  • особи, що мають на утриманні повнолітню дитину з інвалідністю 1 чи 2 групи,
  • люди, що різним чином утримують неповнолітніх дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування,
  • люди, що постійно доглядають хворого члена подружжя, дитину, батьків своїх чи подружжя, які потребують постійного догляду — це має бути засвідчено документально,
  • люди, що мають пару або одного з батьків свого чи подружжя з інвалідністю 1 чи 2 групи, якщо утримувати цих людей більше немає кому
  • опікуни недієздатних осіб, доглядачі людей з інвалідністю, яких нікому замінити,
  • батьки неповнолітніх дітей, подружжя яких проходить один із видів військової служби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вручення повісток в громадському транспорті є законним. Також видавати повістки може і керівник організації, де працює військовозобов'язаний, проте тільки за однієї умови.

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#Мобілізація #Повістка