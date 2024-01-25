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По состоянию здоровья или из-за семьи: кого можно мобилизовать только по месту жительства

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Мобилизация продлится по меньшей мере до 14 февраля 2024 года
Мобилизация продлится по меньшей мере до 14 февраля 2024 года. Фото Коллаж

Люди из этих категорий могут получать повестку – о специфических условиях нужно сообщать в ТЦК

В Украине меняется подход к мобилизации — готовятся обновления в законодательстве, власти обсуждают количество людей, которых нужно мобилизовать. В настоящее время в действующем законе есть особые категории людей, которые могут быть мобилизованы только добровольно и будут служить по месту жительства.

Эти категории перечислены в соответствующем законе. Отметим, что люди могут как мобилизоваться добровольно, так и подписать контракт с разными видами войск. К таким мужчинам и женщинам, которые идут служить по собственному желанию, относятся:

  • люди с инвалидностью,
  • мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка или детей,
  • родители или попечители (опекуны), воспитывающие несовершеннолетнего с инвалидностью,
  • родители или попечители (опекуны), воспитывающие тяжело больного ребенка с различными пороками (инсулинозависимый сахарный диабет 1 типа, онкология, пороки развития, орфанные заболевания и т.п.), но которой не устанавливали инвалидность — об этом должен быть документ, выданный ВЛК заведения здравоохранения я,
  • лица, имеющие на иждивении совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1 или 2 группы,
  • люди, разным образом удерживающие несовершеннолетних детей-сирот или лишенных родительской опеки,
  • люди, которые постоянно ухаживают за больным супругом, ребенком, родителями своими или супругами, нуждающимися в постоянном уходе — это должно быть засвидетельствовано документально,
  • люди, имеющие пару или одного из родителей своего или супругов с инвалидностью 1 или 2 группы, если содержать этих людей больше некому
  • опекуны недееспособных лиц, смотрители людей с инвалидностью, которых некому заменить,
  • родители несовершеннолетних детей, супруги которых проходят один из видов военной службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вручение повесток в общественном транспорте законно. Также выдавать повестки может и руководитель организации, где работает военнообязанный, но только при одном условии.

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#Мобилизация #Повестка