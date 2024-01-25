По состоянию здоровья или из-за семьи: кого можно мобилизовать только по месту жительства

Люди из этих категорий могут получать повестку – о специфических условиях нужно сообщать в ТЦК

В Украине меняется подход к мобилизации — готовятся обновления в законодательстве, власти обсуждают количество людей, которых нужно мобилизовать. В настоящее время в действующем законе есть особые категории людей, которые могут быть мобилизованы только добровольно и будут служить по месту жительства.

Эти категории перечислены в соответствующем законе. Отметим, что люди могут как мобилизоваться добровольно, так и подписать контракт с разными видами войск. К таким мужчинам и женщинам, которые идут служить по собственному желанию, относятся:

люди с инвалидностью,

мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка или детей,

родители или попечители (опекуны), воспитывающие несовершеннолетнего с инвалидностью,

родители или попечители (опекуны), воспитывающие тяжело больного ребенка с различными пороками (инсулинозависимый сахарный диабет 1 типа, онкология, пороки развития, орфанные заболевания и т.п.), но которой не устанавливали инвалидность — об этом должен быть документ, выданный ВЛК заведения здравоохранения я,

лица, имеющие на иждивении совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1 или 2 группы,

люди, разным образом удерживающие несовершеннолетних детей-сирот или лишенных родительской опеки,

люди, которые постоянно ухаживают за больным супругом, ребенком, родителями своими или супругами, нуждающимися в постоянном уходе — это должно быть засвидетельствовано документально,

люди, имеющие пару или одного из родителей своего или супругов с инвалидностью 1 или 2 группы, если содержать этих людей больше некому

опекуны недееспособных лиц, смотрители людей с инвалидностью, которых некому заменить,

родители несовершеннолетних детей, супруги которых проходят один из видов военной службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вручение повесток в общественном транспорте законно. Также выдавать повестки может и руководитель организации, где работает военнообязанный, но только при одном условии.