Не з’явився до військкомату після отримання повістки: що за це буде

Якщо людина не підлягає мобілізації, слід надати ТЦК документи, що підтверджують підстави для звільнення

В Україні до 14 лютого 2024 року діє військовий стан, а це означає, що загальна мобілізація продовжуватиметься. Усі громадяни від 18 до 60 років, за винятком певних категорій осіб, визначених законом, є військовозобов’язаними та можуть отримати повістку до військкомату.

Водночас постає питання: яка відповідальність передбачена за неявку до ТЦК після отримання повістки? "Телеграф" вирішив у цьому розібратися.

При отриманні повістки особи, які підлягають мобілізації, зобов’язані з’явитися до військкоматів або територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Якщо людина належить до категорії осіб, які не підлягають мобілізації, слід надати центру документи, що підтверджують підстави для звільнення від мобілізації.

Яка ж відповідальність передбачена за неявку до військкомату згідно із законом:

Відповідно до ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення України за неявку на виклик до ТЦК для визначення призначення у воєнний час встановлено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу 3 400-5 100 грн з подальшим доставленням особи.

у вигляді з подальшим доставленням особи. Відповідно до ст. 337 Кримінального кодексу України, якщо призовник був проінформований про необхідність з’явитися до ТЦК під час телефонної розмови, за умовами наявності доказів виклику, оформлених у належному процесуальному порядку, особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу 5 100-8 500 грн або виправних робіт терміном до року.

Відповідно до ст. 336 Кримінального кодексу України у разі подальшого ухилення військовозобов’язаним від виконання мобілізаційного розпорядження про направлення на проходження військової служби (у тому числі після проходження медкомісії) – особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Національній поліції дозволили здійснювати адміністративне затримання військовозобов’язаних за порушення ними законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до територіального центру комплектування (ст.ст. 259, 262 КУпАП, ч. 3 ст. 38 Закону України Про військовий обов’язок).

Раніше "Телеграф" розповів, чи можуть одразу забрати на службу після вручення повістки на вулиці.