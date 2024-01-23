Не явился в военкомат после получения повестки: что за это будет

Если человек не подлежит мобилизации, следует предоставить ТЦК документы, подтверждающие основания для освобождения

В Украине до 14 февраля 2024 года действует военное положение, а это значит, что всеобщая мобилизация продолжаться. Все граждане от 18 до 60 лет, за исключением определенных категорий лиц, определенных законом, являются военнообязанными и могут получить повестку в военкомат.

Вместе с тем возникает вопрос: какая ответственность предусмотрена за неявку в ТЦК после получения повестки? "Телеграф" решил в этом разобраться.

При получении повестки лица, подлежащие мобилизации, обязаны явиться в военкоматы или территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК). В случае, если человек относится к категории лиц, не подлежащих мобилизации, следует предоставить центру документы, подтверждающие основания для освобождения от мобилизации.

Какая же ответственность предусмотрена за неявку в военкомат по закону:

Согласно ст. 210 Кодекса об административных правонарушениях Украины за неявку по вызову в ТЦК для определения назначения в военное время установлена ​​административная ответственность в виде штрафа 3 400-5 100 грн с последующим доставлением лица.

в виде с последующим доставлением лица. Согласно ст. 337 Уголовного кодекса Украины, если призывник был проинформирован о необходимости явиться в ТЦК во время телефонного разговора, по условиям наличием доказательств вызова, оформленных в надлежащем процессуальном порядке, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в виде штрафа 5 100-8 500 грн или исправительных работ сроком до одного года.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины в случае дальнейшего уклонения военнообязанным от выполнения мобилизационного распоряжения о направлении на прохождение военной службы (в том числе после прохождения медкомиссии) — лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Национальной полиции разрешили осуществлять административное задержание военнообязанных при нарушении ими законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять их в территориальный центр комплектования (ст.ст. 259, 262 КУоАП, ч. 3 ст. 38 Закона Украины О воинской обязанности).

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