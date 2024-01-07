Получить повестку на улице могут все, кроме одной категории мужчин: о ком идет речь

К вам вопросов не будет

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных мужчин, которые могут получить повестки в общественных местах, на работе или даже дома. Однако одна категория лиц не входит в число тех, кому представители ТЦК и СП могут дать повестку на улице.

Речь идет о военнообязанных гражданах, которые имеют с собой учетные документы и уточнили данные в ТЦК. Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона.

Дело в том, что наиболее распространенная повестка, которую выписывают на улице, — предусматривающая приглашение на обновление данных в ТЦК. Также Фитьо подчеркнул, что повестки могут выписываться на блокпостах, а также в других общественных местах.

"Если у вас есть с собой документы (удостоверяющие личность — ред.) и военно-учетный документ, то к вам вопросов не будет. Это больше касается тех, кто избегает постановки на военный учет", – пояснил Владимир Фитьо.

Первая повестка, как подчеркнул он, предполагает уточнение учетных данных, а не отправку на фронт. После обновления данных мужчина будет проходить медицинское освидетельствование.

"Если нет оснований для отсрочки, ваша профессия сейчас востребована, то выписывается вторая повестка, по которой вас отправляют в учебный центр", – говорит представитель ВСУ.

По словам Фитьо, обучение длится минимум месяц, затем отведено две недели на слаживание подразделения.

"Если профессия сложнее, то обучение может длиться два-три месяца, в том числе и за рубежом. После этого только вы отправляетесь в воинскую часть. Первая повестка – это не отправка на войну", – добавил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, как мужчине необходимо поступить в случае смены места регистрации или переезде в другой город.