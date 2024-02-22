Правок тысячи: в Раде сказали, когда законопроект о мобилизации окончательно примут

В мобилизационный законопроект подано более 3700 правок

Законопроект №10449, значительно усиливающий мобилизацию в Украине, в Верховной Раде рассмотрят во втором чтении 6 марта. Раньше это сделать невозможно.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Подробности он написал в Telegram.

"Второе чтение будет не раньше 6 марта.", – говорится в коротком заявлении.

Главная причина задержек состоит в том, что в законопроект подано более 3700 правок. Народный избранник объяснил, что теперь Комитет должен все рассмотреть.

"Я также подал поправки к этому законопроекту. Продолжаю отстаивать право военных на демобилизацию после 18 месяцев", — добавил он.

Следует отметить, что на 20 февраля в законопроект о мобилизации было подано более 1300 правок.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам народного депутата от "Батькивщины" Вадима Ивченко, новый законопроект о мобилизации в Раде планируют принять как можно быстрее. Чтобы успеть ко второй годовщине широкомасштабного вторжения в РФ. По его словам, в регламенте есть нормы, ограничивающие количество правок, которые можно ставить в подтверждение и защищать перед залом Верховной Рады.