Правок тысячи: в Раде сказали, когда законопроект о мобилизации окончательно примут
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В мобилизационный законопроект подано более 3700 правок
Законопроект №10449, значительно усиливающий мобилизацию в Украине, в Верховной Раде рассмотрят во втором чтении 6 марта. Раньше это сделать невозможно.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Подробности он написал в Telegram.
"Второе чтение будет не раньше 6 марта.", – говорится в коротком заявлении.
Главная причина задержек состоит в том, что в законопроект подано более 3700 правок. Народный избранник объяснил, что теперь Комитет должен все рассмотреть.
"Я также подал поправки к этому законопроекту. Продолжаю отстаивать право военных на демобилизацию после 18 месяцев", — добавил он.
Следует отметить, что на 20 февраля в законопроект о мобилизации было подано более 1300 правок.
Ранее "Телеграф" писал, что, по словам народного депутата от "Батькивщины" Вадима Ивченко, новый законопроект о мобилизации в Раде планируют принять как можно быстрее. Чтобы успеть ко второй годовщине широкомасштабного вторжения в РФ. По его словам, в регламенте есть нормы, ограничивающие количество правок, которые можно ставить в подтверждение и защищать перед залом Верховной Рады.