Мужчина с "белым билетом" может получить повестку: что делать в таком случае, объяснили в ТЦК

В военном билете указывается пригодность или непригодность гражданина к службе

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных мужчин. Однако получить повестку могут и граждане Украины призывного возраста, которые имеют отсрочку или так называемый "белый билет".

Такое название используют для документа, удостоверяющего, что человек является непригодным или ограниченно пригодным к военной службе. Что делать, если такой человек получил повестку, "Суспильному" рассказал начальник юридической группы областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрий Грива.

В военном билете указывается пригодность или непригодность человека к службе по выводам военно-врачебной комиссии.

Гражданина могут признать:

пригодным;

ограничено годным к военной службе;

непригодным к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодным в военное время. Такой человек подлежит мобилизации во время войны;

непригодным к военной службе. Это означает, что человек вообще никогда не может быть мобилизован, поэтому его исключают из военного учета.

"Обычно "белым" называют военный билет, в котором человека определяют непригодным или ограниченно пригодным к службе", – сказал Юрий Грива. В мирное время такие люди могут не служить, но в условиях военного положения могут быть мобилизованы.

Ограниченно пригодные военные не могут попасть в десантные войска, танковые войска, морскую пехоту, но могут выполнять штабную или тыловую работу. Они могут служить:

в штабах;

в подразделениях обеспечения;

в территориальных центрах комплектования, учреждениях, организациях;

в учебных учреждениях.

Также могут выполнять задачи на передовой, если им разрешает состояние здоровья.

"Это все очень индивидуально. В положении о военно-врачебной экспертизе говорится, что военно-врачебная комиссия может произвольно указывать в выводе, какие виды службы и работы противопоказаны таким людям", — отмечает Юрий Грива.

Если человек не может быть мобилизован, он должен прийти в центр комплектования и показать документы, подтверждающие это.

"Например, нужно подтвердить, что у вас "белый билет", трое несовершеннолетних детей или вы самостоятельно воспитываете ребенка. В центре не знают о вас ничего. Первая повестка – это для того, чтобы вы стали на учет", — обосновал начальник юридической группы. ТЦК и СП.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанным продолжают вручать повестки. В частности, теперь повестку можно получить в сервисном центре.