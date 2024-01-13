В Украине появился новый способ вручения повесток: адвокат рассказал подробности

Об "уклонисте" могут сообщить работники центра

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанным продолжают вручать повестки. В частности теперь повестку можно получить в сервисном центре.

Об этом сообщил адвокат Романа Симутина, пишет РБК-Украина. По его словам, недавно стало известно об ограничении регистрации авто через "Дию", тогда как подписчик рассказал ему почти детективную историю.

Симутин отметил, что подписчик не смог перерегистрировать автомобиль через "Дию", поскольку не прошел так называемую проверку по базе "лица в розыске ИННП". Он же Информационный портал Национальной полиции — "ГАРПУН".

Этот портал соединен с базой данных регистрационных центров. Поэтому когда авто проверяют по реестрам, то оператор видит всю информацию, и о так называемом "розыске личности".

"Не имея оснований для отказа в продаже, этот "хороший" оператор — некий современный Павлик Морозов, руководствуясь "самыми благими" намерениями, исподтишка звонит полицейским и сообщает об обнаружении злобного "уклониста", — подчеркнул юрист.

По словам Симутина, в таком случае вас попытаются задержать для доставки в ТЦК. Однако если такой "номер" не пройдет, то будут угрожать задержать за злостное неповиновение законному распоряжению полицейского.

Юрист советует не соглашаться и требовать доказательств совершения правонарушения и законности распоряжения. Тогда полицейские могут предложить написать обязательство явиться в ТЦК. На это подписчик адвоката и согласился.

"На том и разошлись. А теперь выбирайте, плакать или смеяться", — отметил специалист.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, где у граждан могут потребовать военно-учетные документы.