Последний ракетный корабль в Крыму: ВСУ могли утопить не тот корабль, о котором сообщали

Необходимо дождаться официальных данных

Днем 19 мая в ВСУ официально заявили, что потопили российский морской тральщик "Ковровец" в Крыму. Однако, судя по слухам, пораженное судно может оказаться еще "жирнее", чем предполагалось. Наши защитники уже проверяют информацию, но если это так, то ЧФ РФ мог получить еще больше ущерба.

Что произошло

В ночь на 19 мая оккупанты в Крыму сообщили об атаке. На полуострове раздались взрывы, а уже днем пресс-служба ВМС Украины сообщила об уничтожении тральщика "Ковровец".

Однако уже ближе к вечеру в российских z-пабликах началась настоящая паника. Ведь они один за другим начали писать о том, что на самом деле последствия для них оказались еще хуже. Некоторые россияне утверждают, что вместо него удалось ликвидировать совсем другое вражеское судно. По их версии, на самом деле под раздачу попал целый ракетный корабль.

В ВСУ уже обратили на это свое внимание и прямо сейчас проверяют информацию. Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук 20 мая заявил, что действительно уществует вероятность, что российские оккупанты потеряли свой последний носитель крылатых ракет в Крыму.

"Был поражен, пожалуй, весь личный состав. Они очень поражены теперь… Остальную информацию по состоянию на сейчас мы верифицируем. Но конечно, есть такая вероятность, что Черноморский флот в Крыму потерял последний носитель крылатых ракет", — отметил Плетенчук, отвечая на вопрос о том, что же потерял российский Черноморский флот в порту Севастополя.

При этом Плетенчук подчеркнул, что эта информация еще не подтверждена, поэтому необходимо дождаться официальных данных.

Для справки: "Циклон" – новый российский ракетный корабль проекта 22800. Был построен на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Керчи, заложен в 2016 году, спущен на воду в 2020-м. Еще в июле 2023 года оккупанты в Керчи "торжественно" приняли его в состав ВМФ России. Является носителем ракет "Калибр", которыми бомбят Украину. Также является "братом" "Аскольда", серьезно пораженного еще в 2023 году.

Напомним, в ночь на 19 мая во временно оккупированном российскими террористами Крыму в очередной раз раздавались взрывы. Под атаку попали Севастополь, Армянск и Джанкой. По данным местных пабликов, больше всего взрывов раздавалось в Севастополе.