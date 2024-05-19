Во временно оккупированном Крыму снова громко: СМИ сообщают о попадании в корабль

Полуостров могли атаковать ракетами и беспилотниками

Во временно оккупированном российскими террористами Крыму ночью с 18 на 19 мая снова раздаются взрывы. Сообщается, что под атаку попали Севастополь, Армянск и Джанкой, в Севастополе якобы попадание в военный корабль.

Об этом сообщает канал "Крымский ветер". Отмечается, что российские террористы перекрыли Крымский мост – это традиционно делается во время ракетной атаки.

Больше всего взрывов раздается в Севастополе – там работает противовоздушная оборона российских террористов. Также в воздух подняли авиацию. Кроме того, взрывы слышат в Евпатории, Саках и Перевальном – в последнем н/п базируется 126 бригада береговой обороны Черноморского флота РФ. Сообщается о якобы поражении боевого корабля россиян.

"Три прилета в одну точку, в какой-то корабль. В районе Инженерной бухты Севастополя. Сейчас столб дыма черного, но огня почему-то не виден", – сказано в сообщении канала.

Также взрывы и стрельбу слышны в Армянске, Джанкое, возле Старокрымского полигона и аэродрома Кировское. Пишут, что террористы пытаются сбить украинских беспилотников.

Напомним, что во временно оккупированном российскими террористами Крыму в ночь на 17 мая снова раздавались взрывы. Под атакой находился Севастополь, оккупанты заявили о работе противовоздушной обороны и якобы десятки атакующих беспилотников.

Также крымскому аэродрому "Бельбек" достается уже вторые сутки подряд, ведь в ночь на 16 мая там также прогремели взрывы. Отметим, что в ту ночь было громко почти по всей территории временно оккупированного Крыма, взрывы гремели в Керчи, Саках, Симферополе, Севастополе, Джанкое, Евпатории, Новофедоровке и Гвардейском.