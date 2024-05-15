В Днепре прогремели взрывы: есть погибшие и пострадавшие, главные подробности

Данные о пострадавших устанавливаются

Днем 15 мая в Днепре прогремел взрыв. Российские оккупанты совершили атаку по городу. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, обстоятельства происшествия на данный момент устанавливаются.

По предварительной информации, известно о двух погибших. Также есть раненые. Точные данные об этом устанавливаются.

Воздушная тревога в Днепре сегодня длилась с 12:02 по 14:42 из-за угрозы применения авиационных средств поражения. При этом в 13:27 в Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Днепра. После этого в местных пабликах начали распространять информацию о взрывах. Сергей Лысак уточнил обстоятельства происшествия в 14:23.

"Около 13.30 в районе города Днепр подразделением Воздушное командование "Восток" сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69", — сказали в Воздушных силах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 мая в Николаеве прогремели взрывы. Оккупанты попали по гражданскому объекту. В результате есть пострадавшие.