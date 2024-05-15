"Ответ не заставит долго ждать": в Николаеве взрывы, есть прилеты

Взрывы произошли спустя несколько минут после начала тревоги

В Николаеве прогремел взрыв. Российские оккупанты в очередной раз атаковали город и попали по гражданскому объекту.

Об этом сообщается в известном Telegram-канале "Николаевский Ванек". Отмечается, что повторных пусков в сторону города не было. Информация о пострадавших на данный момент устанавливается.

"Кстати, фиксируем новую точку пуска в Крыму — обратный привет не заставит себя долго ждать", — говорится в сообщении.

В то же время о взрывах в городе в своем ТГ-канале написал мэр Николаева Александр Сенкевич. За несколько минут до этого поста он сообщал об объявлении воздушной тревоги в области.

При этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отмечает, что было зафиксировано два прилета. Спустя почти 20 минут после этого он сообщил об отбое тревоги на Николаевщине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове российские оккупанты ударили по школе. В результате происшествия пострадали несколько детей 12 –15 лет. Мэр города Игорь Терехов говорит, что состояние одного из них очень тяжелое.