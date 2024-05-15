У Дніпрі пролунали вибухи: є загиблі та постраждалі, головні подробиці

Дані про постраждалих встановлюються

Вдень 15 травня у Дніпрі пролунав вибух. Російські окупанти здійснили атаку містом. В результаті є загиблі та постраждалі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак. За його словами, обставини події наразі встановлюються.

За попередньою інформацією, відомо про двох загиблих. Також є поранені. Точні дані про це встановлюються.

Повітряна тривога у Дніпрі сьогодні тривала з 12:02 по 14:42 через загрозу застосування авіаційних засобів ураження. При цьому о 13:27 у Повітряних силах попередили про швидкісну мету у напрямку Дніпра. Після цього у місцевих пабліках почали розповсюджувати інформацію про вибухи. Сергій Лисак уточнив обставини події о 14.23.

"Близько 13.30 у районі міста Дніпро підрозділом Повітряного командування "Схід" збито керовану авіаційну ракету Х-59/69", — сказали у Повітряних силах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 травня у Миколаєві пролунали вибухи. Окупанти потрапили по цивільному об’єкту. У результаті постраждали.