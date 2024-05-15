"Відповідь не змусить довго чекати": у Миколаєві вибухи, є прильоти

Вибухи сталися за кілька хвилин після початку тривоги

У Миколаєві пролунав вибух. Російські окупанти вкотре атакували місто та потрапили по цивільному об’єкту.

Про це повідомляється у відомому Telegram-каналі "Миколаївський Ванек". Зазначається, що повторних пусків у бік міста не було. Інформація про постраждалих наразі встановлюється.

"До речі, фіксуємо нову точку пуску в Криму — зворотний привіт не змусить себе довго чекати", — йдеться у повідомленні.

Водночас про вибухи у місті у своєму ТГ-каналі написав мер Миколаєва Олександр Сенкевич. За кілька хвилин до цієї посади він повідомляв про оголошення повітряної тривоги в області.

При цьому голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначає, що було зафіксовано два прильоти. Майже через 20 хвилин після цього він повідомив про відбій тривоги на Миколаївщині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові російські окупанти вдарили по школі. Внаслідок події постраждали кілька дітей 12 –15 років. Мер міста Ігор Терехов каже, що стан одного з них дуже тяжкий.