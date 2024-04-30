Ракетний удар по "замку Гаррі Поттера" в Одесі: кількість загиблих зросла

Серед постраждалих чотирирічна дівчинка у важкому стані

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Одесу у понеділок, 29 квітня, зросла. Зараз відомо про вже пʼятеро загиблих людей.

Водночас 23 особи перебувають під наглядом лікарів. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На жаль, кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до 5 осіб. В лікарні помер чоловік 1960 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 23 постраждалим надається допомога у закладах лікування. Серед них є діти.

"У медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані 8 людей, з них 4 — у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка. Наші лікарі намагаються робити все можливе", — зазначив Олег Кіпер.

Нагадаємо, росіяни поцілили у палац студентів Одеської юридичної академії, яка серед містян відомий як "замок Гаррі Поттера". Після влучання будівля спалахнула, проте рятувальники не могли наблизитись до неї ближче, ніж на 600 метрів. Тому ліквідація пожежі зайняла більше часу, а вогонь зруйнував покрівлю та частину самого "замку".

Раніше "Телеграф" писав, що на місці удару в Одесі було помічено сліди від шрапнелі.