В Одесі після обстрілу госпіталізували відомого екс-"регіонала" Ківалова (відео)
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Колишній нардеп не відмовився від нагород Кремля навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Президент Національного університету "Одеська юридична академія" та колишній народний депутат від "Партії регіонів" Сергій Ківалов отримав поранення через ракетний обстріл Одеси 29 квітня. Медики "швидкої" забрали його у лікарню.
Відео, як Ківалова госпіталізують, з’явилось у соцмережах. Його також опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.
Резиденція Ківалова горить після "прильоту". Йдеться про палац студентів "Одеської юридичної академії", де періодично проживає ексрегіонал. Цю будівлю і народі ще називають "замок Гаррі Поттера".
Обережно! На відео нецензурна лексика!
Зазначимо, що Сергій Ківалов отримав від Путіна дві нагороди. У 2009 році йому вручили орден Дружби, а у 2013 ― медаль Пушкіна. Останню нагороду Ківалов отримав за обіцянку зробити російську мову другою державною в Україні. Попри те, що війна з Росією триває з 2014 року, зокрема і повномасштабне вторгнення з лютого 2022 року, ексрегіонал не відмовився публічно від путінських нагород.
Обстріл Одеси 29 квітня
За останніми даними, Росія обстріляла Одесу ракетою з бойовою частиною касетного типу. Вона здетонувала і розлетілась. Країна-терористка використала саме цей снаряд, бо хотіла отримати більше жертв серед цивільного населення.
Місцева влада повідомляє про двох загиблих людей і собаку. Також відомо про 17 поранених, серед яких є 12-річний хлопчик. Двоє поранених знаходяться у важкому стані, повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія обстріляла Харків авіабомбами. Після цієї атаки РФ вдарила по Одесі.