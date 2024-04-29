В Одессе после обстрела госпитализирован известный экс-"регионал" Кивалов (видео)

Бывший нардеп не отказался от наград Кремля даже после полномасштабного вторжения России в Украину

Президент Национального университета "Одесская юридическая академия" и бывший народный депутат от "Партии регионов" Сергей Кивалов получил ранения из-за ракетных обстрелов Одессы 29 апреля. Медики "скорой" забрали его в больницу.

Видео, как Кивалова госпитализируют, появилось в соцсетях. Его также обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.

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Резиденция Кивалова горит после "прилета". Речь идет о дворце студентов "Одесской юридической академии", где периодически проживает экс-регионал. Это здание в народе еще называют "замком Гарри Поттера".

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Кивалова госпитализировали после обстрела

Отметим, что Сергей Кивалов получил с рук Путина две награды. В 2009 году ему вручили орден Дружбы, а в 2013 — медаль Пушкина. Последнюю награду Кивалов получил за обещание сделать русский язык вторым государственным в Украине. Несмотря на то, что война с Россией продолжается с 2014 года, в том числе полномасштабное вторжение с февраля 2022 года, экс-регионал не отказался публично от путинских наград.

Обстрел Одессы 29 апреля

По последним данным, Россия обстреляла Одессу ракетой с боевой частью кассетного типа. Она сдетонировала и разлетелась. Страна-террористка использовала именно этот снаряд, потому что хотела получить больше жертв среди гражданского населения.

Местные власти сообщают о двух погибших людях и собаке. Также известно о 17 раненых, среди которых 12-летний мальчик. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия обстреляла Харьков авиабомбами. После этой атаки РФ ударила по Одессе.