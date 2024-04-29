В Харькове и Одессе было громко: Россия ударила по двум городам, подробности

РФ продолжает "кошмарить" гражданское население

Вечером в понедельник, 29 апреля, Россия в очередной раз обстреляла Харьков после того, как ночью ударила вблизи медицинского комплекса. В Одессе взрыв прогремел после объявления воздушной тревоги в регионе из-за баллистической опасности.

Информацию подтверждают корреспонденты "Телеграфа". Одессу обстреляли баллистикой, запущенной с территории оккупированного Крыма.

Взрывы в Харькове 29.04.24

Авиация из Белгородской области начала выпускать по городу управляемые авиабомбы (КАБ) с 17:45, прогремели взрывы. Эту информацию подтверждает мэр Харькова Игорь Терехов. Он писал о серии взрывов.

Позже Терехов сообщил о "прилете" в Киевском районе. Россияне снова обстреляли жилые застройки. Есть раненая, медики ей оказывают помощь.

"Прилет в зону жилой застройки города. Известно о частичном повреждении одной многоэтажки. В настоящее время есть сведения об одной раненой женщине", ― пишет Терехов.

Взрыв в Одессе в понедельник, 29 апреля

Приблизительно в 18:23 объявили воздушную тревогу на юге Украины из-за угрозы баллистики из Крыма. Уже через несколько минут в Одессе прогремел мощный взрыв.

В местных Телеграм-каналах пишут о ранении женщины из-за падения обломков ракеты. Но никаких официальных комментариев на этот счет пока нет.

В Одесской ОВА предупредили жителей города и района об опасности. Власти просят находиться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Ранее "Телеграф" сообщал, куда РФ ударила утром 24 апреля в Одессе. Постройки сильно пострадали, но обошлось без жертв среди людей.

Напомним, в ночь на 29 апреля Россия обстреляла Харьков ракетами. Страна-террористка выпустила не менее четырех авиаснарядов.