Последствия могли бы быть ужасными: подробности ночной атаки на Харьков (фото и видео)

Россия продолжает творить военные преступления

После полуночи в субботу, 27 апреля, россияне обстреляли Харьков баллистическими ракетами. Они ударили совсем рядом с медицинским комплексом, в корпусах которого в этот момент находилось больше тысячи человек — 900 пациентов и две с половиной сотни персонала.

"К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения – в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень – легкая", — написал мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что взрывной волной повреждено несколько зданий. Выбиты стекла, повреждены крыши, пострадали линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации. На месте работают все соответствующие службы.

Как уточнили в полиции области, россияне ударили по территории больницы в Салтовском районе Харькова. Осколочные ранения получила пациентка больницы 1970 года рождения. Повреждено здание, которое не эксплуатируется, а также пищеблок и корпус, в котором на момент прилета находились 60 пациентов и 5 работников больницы. Пациентов из разбитых помещений перевели в другие корпуса.

"По предварительным выводам специалистов взрывотехнической службы, россияне обстреляли медучреждение из РСЗО С-300. На месте попаданий образовались огромные воронки", — добавили в полиции.

Напомним, россияне устроили масштабную ракетную атаку по Украине и рано утром 27 апреля, она продолжалась более двух часов. Враг целился по энергетике и логистике, в том числе и в Харькове. Также под ударами ракет был Днепр и Стрый Львовской области.