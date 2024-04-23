"Будут неприятные сюрпризы": глава Нацгвардии рассказал о планах россиян и оценил угрозы для Киева, Харькова и Запорожья

Россия на фронте может добиться небольших успехов, но Силы обороны Украины уже готовы дать отпор

По данным аналитиков, весной у россиян должна была быть оперативная пауза на фронте, чтобы восстановить силы. В этот момент у Сил обороны Украины был ба шанс продвинуться на некоторых направлениях. Но нынешняя ситуация на фронте говорит о том, что россияне не собираются останавливаться.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью Liga.net оценил обстановку на фронте. По его словам, у оккупантов полным ходом идет мобилизация и в месяц призывают около 30 тысяч человек. Это позволяется врагу не ощущать потерь живой силы и техники.

Александр Пивненко считает, что ВСУ должны удвоить или даже утроить потери россиян. Если бы это происходило в течение полугода, то к концу 2024 был бы определенный результат.

"Но, если мы дадим им два-три года на отдых, они восстановятся и ввалят по Украине с новой силой. Путь развития Украины будет напоминать израильский с учетом нашей специфики", — считает командующий Нацгвардией.

Что касается наступления россиян и новых попыток захватить Харьков, то Александр Пивненко считает, что врагу это не удастся. Он отметил, что командование знает тактику россиян и для захвата Харькова она не годится. Да и в целом, чтобы взять город, оккупантам понадобится несколько лет.

"Они способны действовать только классически. Два-три направления отвлекающие и одно – основное. Однако для Харькова эта история будет тяжелая тем, что будут постоянно продолжаться попытки уничтожить объекты критической и гражданской инфраструктуры. Чтобы захватить Харьков, им нужно воевать годы. Вспомните, сколько держались Бахмут и Авдеевка. Россиянам легче поменять руководство РФ и отказаться от своих планов, чем взять город, положив еще тысячи своих солдат", — сказал Александр Пивненко.

Новое наступление россиян, которое ожидается летом, не станет настолько большой проблемой, как в феврале 2022 года. Командующий НГУ отметил, что Силы обороны Украины смогли подготовиться давать отпор врагу.

"Сейчас они (россияне — ред.) не принесут таких проблем, что командующие Сил обороны будут бегать в панике и не будут знать, что делать. Нет, мы готовимся. Да, противник будет делать неприятные для нас сюрпризы. Он будет действовать на тех направлениях, которых мы не ожидаем. Но своей цели он не достигнет. Россия не сможет забрать ни Запорожье, ни Харьков. Даже если в направлении Киева попробуют что-нибудь – это демонстрационные действия", — твердо заявил командующий НГУ.

Вместе с тем Пивненко добавил, что ожидаются определенные трудности. Армия РФ будет давить по всем участкам фронта, чтобы продвинуться хотя бы где-нибудь. Чтобы противостоять врагу, Силы обороны Украины намерены переместить линии соприкосновения, применить резервы, а также бить по врагу артиллерией, FPV-дронами и другими доступными средствами.

При этом командующий Нацгвардии подчеркнул, что резервов Украине хватит, чтобы не дать россиянам выиграть войну в этом году.

"[Резервов хватит], чтобы понимать, что в этом году противник не выиграет. Не могу сказать, что для них все будет плохо. Возможно, у них будут определенные достижения. Возможно, смогут выполнить 10–15% своих целей. Но это не будет стратегической победой. А вот после этого они будут думать, что дальше. Потому что, образно, на второй такой выстрел у них тоже не хватает боеприпасов", — подчеркнул Александр Пивненко.

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