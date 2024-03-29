"Вы либо побеждаете, либо капитулируете": британский военный эксперт раскритиковал идею мирных переговоров с Россией

Путин воспринимает любые переговоры как паузу для подготовки новой войны

Российский диктатор Владимир Путин прекратит войну в Украине только когда полностью получит всю страну. Любые мирные переговоры с Путиным – это фактическая капитуляция, поэтому у Украины сейчас есть выбор только между капитуляцией и войной.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал полковник британской армии, известный в мире эксперт по безопасности Глен Грант. Он отметил, что главная идея Путина – это получение Украины, любой перерыв в боевых действиях для него только прекращение огня, чтобы выиграть время.

"А то, что вы называете "мирными переговорами", для него только прекращение огня. Политический шаг, чтобы выиграть время, чтобы сделать еще что-то, чем он занимался с 2014 года. Не забывайте, что он делал в Грузии, что он делал с Молдовой, да и где угодно. Он просто воспользуется временем. Так что мира не будет. Вы либо побеждаете, либо капитулируете. "Мирные переговоры" — неправильное словосочетание", — сказал он.

Грант добавил, что даже в случае, если мирные переговоры закончатся успешно и война прекратится – это не будет долгий мир. Через пару лет или даже меньше, чем через пару лет Путин снова попытается напасть – и отсрочка будет тем меньше, чем больше политических слабостей увидит диктатор.

"Я имею в виду, сколько он дал президенту Порошенко после Минских договоренностей? Два года, а потом – снова усиление давления. И эти два года он будет продолжать атаковать в других сферах. Если он не будет атаковать военным путем, он будет атаковать в сфере PR, будет атаковать банковскую систему, постарается сломать IT-системы и делать другие подобные вещи. Так что не будет никакого мира с Путиным – помните это!", – резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Чехии "разнес" идею мирных переговоров между Украиной и РФ.

А диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор якобы готова к переговорам по Украине. Однако, как он подчеркнул, они должны проходить с учетом захваченных РФ территорий и с гарантами для Москвы.