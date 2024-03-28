Ввод французских войск в Украину: британский военный эксперт назвал два условия

За Францией могут последовать и другие страны

Использование войск западных стран для помощи Украине возможно только при двух условиях. Самой главной из них является возможная атака России на страну НАТО.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал полковник британской армии, известный в мире эксперт по безопасности Глен Грант. По его словам, если РФ атакует НАТО – Франция будет вовлечена сразу.

"Второе возможное условие: если Россия прорвется и снова пойдет на Киев или Одессу — возможно, тогда французский президент отправит свои войска на защиту. Или по крайней мере выставит их как заслон, чтобы Россия поняла, что вот та линия, заходить за которую не позволено", – отметил эксперт.

Грант напомнил, что было немало стран, которые говорили: "Мы не хотим этого делать никогда". В то же время он подчеркнул, что на войне нет такого понятия, как никогда.

"Итак, если кто-то говорит: "Мы никогда не отправим американские войска на место событий", — это глуповатое заявление, потому что вы знать не можете, что это "никогда" значит в данном случае. И я думаю: если Франция примет решение, это будет означать, что она собирается реально воевать, а не просто привезти своих солдат во Львов на праздники. Но если Франция решит, что она собирается воевать или собирается подойти близко к линии фронта, чтобы обозначить линию для Путина, куда он должен знать, что ему дорога закрыта, тогда, думаю, и другие страны последуют", – отметил эксперт.

Больше об увольнении Залужного, сценариях прекращения войны, войсках НАТО в Украине и перспективах ВСУ на фронте читайте во второй части эксклюзивного интервью полковника британской армии для "Телеграфа": "Если Франция соберется на войну, другие страны последуют — эксперт по безопасности Глен Грант".

Ранее вышла первая часть интервью. В ней эксперт по вопросам безопасности высказался о распаде РФ, действующем и бывшем президенте Украины, помощи от Запада. Читайте больше в материале под названием "Через два года Россия начнет "трескаться" — британский эксперт по безопасности Глен Грант".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Макрон назвал условие, при котором западные войска могут зайти в Украину. По его словам, это может произойти, если оккупантам удастся прорвать два важных направления.