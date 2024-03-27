Идею Макрона об отправке войск в Украину оценила премьер Латвии

Инициативу Макрона назвали "недоумением"

В Латвии высказались об инициативе французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО в Украину. Там назвали эту идею "плохо подготовленной".

Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время пресс-конференции. По ее словам, в Организации Североатлантического альянса не готовы к этому.

"Не думаю, что эта инициатива была очень хорошо подготовлена, потому что дискуссия об этом еще не назрела. Говоря об отправке войск: я думаю, мы в НАТО не готовы это сделать", — заявила Силиня.

Премьер-министр отметила, что инициатива Макрона вызвала определенные недоумения и опасения с подобной риторикой в странах-членах НАТО.

По ее словам, такие радикальные предложения требуют тщательной подготовки и широких консультаций с союзниками. Вмешательство в войну в Украине требует серьезных военных усилий и рисков, на которые готовы пойти не все союзники на военно-политическому альянсу.

Как известно, в последние недели в прессе все чаще звучать разговоры о необходимости ввода войск НАТО на территорию Украины. Кроме того, Макрон заявлял, что его страна сделает все, чтобы не допустить победы России в войне в Украине.

К слову, в Эстонии нет никаких иллюзий относительно планов России, поэтому планируют увеличить инвестирование в оборону страны и сделать все для того, чтобы защитить себя в случае реальной угрозы. Кроме того, будет создана Балтийская линия обороны совместно с Литвой и Латвией.

Ранее "Телеграф" писал, что Макрон назвал условие, при котором западные войска могут зайти в Украину. По его словам, это может произойти, если оккупантам удастся прорвать два важных направления.