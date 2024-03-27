Ідею Макрона про відправку військ в Україну оцінила прем’єр Латвії

Ініціативу Макрона назвали "здивуванням"

У Латвії висловилися про ініціативу французького президента Еммануеля Макрона про відправку військ НАТО до України. Там назвали цю ідею "погано підготовленою".

Про це заявила прем’єр-міністерка Латвії Евіка Силіня під час прес-конференції. За її словами, в Організації Північноатлантичного альянсу не готові до цього.

"Не думаю, що цю ініціативу було дуже добре підготовлено, тому що дискусія про це ще не назріла. Говорячи про відправку військ: я думаю, ми в НАТО не готові це зробити", — заявила Силіня.

Прем’єр-міністерка зазначила, що ініціатива Макрона викликала певні подиви та побоювання з подібною риторикою у країнах-членах НАТО.

За її словами, такі радикальні пропозиції вимагають ретельної підготовки та широких консультацій із союзниками. Втручання у війну в Україні потребує серйозних військових зусиль та ризиків, на які готові піти не всі союзники на військово-політичний альянс.

Як відомо, протягом останніх тижнів у пресі все частіше звучатимуть розмови про необхідність введення військ НАТО на територію України. Крім того, Макрон заявляв, що його країна зробить усе, щоби не допустити перемоги Росії у війні в Україні.

До слова, в Естонії немає жодних ілюзій щодо планів Росії, тому планують збільшити інвестування в оборону країни та зробити все для того, щоб захистити себе у разі реальної загрози. Крім того, буде створено Балтійську лінію оборони спільно з Литвою та Латвією.

Раніше "Телеграф" писав, що Макрон назвав умову, за якої західні війська можуть зайти в Україну. За його словами, це може статися, якщо окупантам вдасться прорвати два важливі напрямки.