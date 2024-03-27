Не бояться, а готуються: міністр оборони Естонії прокоментував загрози Росії для країн Балтії

Естонія інвестуватиме в оборону не менш як 3% ВВП

В Естонії не мають жодних ілюзій щодо планів Росії, а тому планують збільшити інвестування в оборону країни та зробити все для того, аби захистити себе у випадку реальної загрози. Крім того, буде створена Балтійська лінія оборони спільно з Литвою та Латвією.

Про це розповів міністр оборони Естонії Ганно Певкур в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу". Він заявив, що в Естонії не бояться Росії та об'єктивно оцінюють дії країни-агрессорки.

"Ми не маємо ілюзій, що в Росії буде демократія. Ми чітко розуміємо, що Росія і надалі буде вороже ставитися до сусідніх держав. Тому ми будемо інвестувати в оборону не менш як 3% ВВП. Тому ми домовилися з країнами Балтії створити Балтійську лінію оборони. Ми завжди говорили, що мова не лише про 5-ту статтю НАТО, а й про третю, в якій йдеться про те, що перш за все ви повинні робити все, що у ваших силах, щоб захистити себе", — мовив очільник естонського Міноборони.

Певкур додав, що в Естонії об’єктивно сприймають той факт, що Росія продовжує збільшувати свою присутність уздовж кордонів із країнами Балтії. У відповідь на ці та інші дії РФ, у НАТО вже розроблені певні плани.

"Ми також повинні сказати, що не боїмося Росії. Ми дуже об’єктивно сприймаємо те, що Росія збільшить свою присутність уздовж кордонів із країнами Балтії, що Москва збільшить чисельність свого війська до 1,5 мільйона осіб по закінченні війни з Україною, що вона розмістить більшу кількість різних видів озброєння по сусідству з нами. Це не суб'єктивна оцінка, а факт", — зауважив Певкур.

Країни Балтії готуються, підкреслив міністр оборони та додав, що у них є нові регіональні плани в НАТО, і в Естонії знають: якщо буде реальна загроза на їхній землі, то ці плани готові захистити кожен метр Естонії та території НАТО.

Повну версію інтерв'ю читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа": Міністр оборони Естонії: Путін хоче не лише захопити Україну, в нього є ще одна ціль на Заході

Раніше "Телеграф" писав, що країни Балтії готуються до російського вторгнення. Будують укріплення на десятки мільйонів доларів.