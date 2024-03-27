Не боятся, а готовятся: министр обороны Эстонии прокомментировал угрозы России для стран Балтии

Эстония будет инвестировать в оборону не менее 3% ВВП

В Эстонии нет никаких иллюзий относительно планов России, поэтому планируют увеличить инвестирование в оборону страны и сделать все для того, чтобы защитить себя в случае реальной угрозы. Кроме того, будет создана Балтийская линия обороны совместно с Литвой и Латвией.

Об этом рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в эксклюзивном интервью "Телеграфу". Он заявил, что в Эстонии не боятся России и объективно оценивают действия страны-агрессора.

"У нас нет иллюзий, что в России будет демократия. Мы четко понимаем, что Россия и дальше будет враждебно относиться к соседним государствам. Поэтому мы будем инвестировать в оборону не менее 3% ВВП. Поэтому мы договорились со странами Балтии создать Балтийскую линию обороны. Мы всегда говорили, что речь не только о 5-й статье НАТО, но и о третьей, в которой говорится, что прежде всего вы должны делать все, что в ваших силах, чтобы защитить себя", — сказал глава эстонского Минобороны.

Певкур добавил, что в Эстонии объективно воспринимают тот факт, что Россия продолжает увеличивать свое присутствие вдоль границ со странами Балтии. В ответ на эти и другие действия РФ, в НАТО уже разработаны определенные планы.

"Мы также должны сказать, что не боимся России. Мы очень объективно воспринимаем то, что Россия увеличит свое присутствие вдоль границ со странами Балтии, что Москва увеличит численность своего войска до 1,5 миллиона человек по окончании войны с Украиной, что она разместит большее количество различных видов вооружения по соседству с нами. Это не субъективная оценка, а факт", — отметил Певкур.

Страны Балтии готовятся, подчеркнул министр обороны и добавил, что у них есть новые региональные планы в НАТО, и в Эстонии знают: если будет реальная угроза на их земле, эти планы готовы защитить каждый метр Эстонии и территории НАТО.

Полную версию интервью читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа": Министр обороны Эстонии: Путин хочет не только захватить Украину, у него есть еще одна цель на Западе

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