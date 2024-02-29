НАТО может вступить в войну с Россией: глава Пентагона объяснил, когда это может произойти

После Украины Путин может взяться за страны Балтии

Если Украина проиграет полномасштабную войну с Россией, то противостоять Путину придется всему Североатлантическому Альянсу. Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин заявил, чтобы этого не допустить, Украине нужно как можно скорее одобрить финансирование для новой военной помощи.

Об этом глава Пентагона сообщил во время слушания Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США. Хотя слушания касались в первую очередь госпитализации Остина Ллойда, о которой он заранее не предупредил, звучали вопросы и о том, насколько сильно Украина нуждается в помощи США.

Ллойд Остин настоял на том, что одобрение Конгресса на выделение 60 млрд долларов для военной помощи Украине крайне важно. В противном случае в мире может произойти безнаказанная ситуация, когда "одна страна может перекраивать границы своих соседей и нелегитимно захватывать их суверенные территории".

"Мы знаем: если Путин добьется успеха, он не остановится. Он будет продолжать более агрессивные действия в регионе. А другие лидеры во всем мире, другие автократы будут смотреть на это, и они будут поощрены тем фактом, что это произошло, и мы не смогли поддержать демократическое государство", – добавил он.

По словам главы Пентагона, в случае проигрыша Украины Путин пойдет с войной на страны Балтии в первую очередь. А там не за горами и полноценная война НАТО с Россией.

"Балтийские страны волнуются, не станут ли они следующими. Они знают Путина. Они знают, на что он способен. И, откровенно говоря, если Украина упадет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией", – сказал Ллойд Остин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие иностранные войска могут направить в Украину в обход НАТО. Премьер Франции отметил, что французские военные хотят защитить границы Украины.