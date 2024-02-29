Еще одна страна НАТО не против идеи направить войска в Украину

Союзники поняли, что победу в этой войне должна одержать Украина

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала предложение президента Франции Эммануэля Макрона с отправкой войск НАТО в Украину. Она считает, что западные страны должны рассматривать все имеющиеся возможности предоставления помощи.

Об этом глава эстонского правительства заявила в подкасте Politico. По ее словам, отправка войск будет сигналом для российского диктатора Владимира Путина.

Так, комментируя идею Макрона о возможной отправке войск в Украину, Кая Каллас заявила, что страны-партнеры поняли — победу в этой войне должна одержать Украина. Поэтому союзники должны сделать все от себя зависящее для поддержки страны.

"Я думаю, что это также сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем разные вещи. Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла эту войну", — сказала Каллас.

При этом она считает, что решения об отправке войск должны обсуждаться "за закрытыми дверями".

Также по мнению премьера, сейчас союзники Украины должны сосредоточится на других важных вопросах. В частности, на вопросе по закупке артиллерийских боеприпасов, в том числе за пределами Европы.

В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает достойной внимания идею французского лидера Макрона по поводу западных войск в Украине. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter — ред.,).

"Судьба Европы решается на поле боя в Украине. Во времена, подобные тем, в которых мы живем, очень необходимо политическое лидерство, амбиции и решимость мыслить нетрадиционно. Инициатива вчерашней встречи в Париже заслуживает внимания", – написал Ландсбергис.

Ранее "Телеграф" сообщал, что одна из стран НАТО позволила Украине наносить удары ее оружием по территории России.