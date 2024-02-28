Войска НАТО в Украине: Зеленский обещает продолжить разговор с Макроном, названа дата

Подробности станут известны в середине марта

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление главы Франции Эммануэля Макрона об отправке войск западных стран в Украину. Он отметил, что не может дать развернутый комментарий, поскольку не знает всех деталей этого вопроса.

Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.

"Я не был на том саммите (в Париже — Ред.). Он (президент Франции Эммануэль Макрон — Ред.) сказал, что он поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину. И он сказал, что поделится со мной информацией когда прибудет в Украину. Он будет здесь в середине марта", — сказал Зеленский.

Он добавил, что с радостью ответит на подобные вопросы, когда лично обсудит эту тему с французским коллегой, когда уже будет "глубоко в деталях".

"Но самое важное, что нужно понять, когда мы делимся разными инициативами, то все они как 1-й, 2-й, 3-й, 4-й шаг. А первый шаг — это защитить и остаться сильными. Это важно. Потому что сейчас у нас есть вопросы о пакетах помощи с нашими европейскими партнерами и США", — добавил глава государства.

Напомним, сенсационные слова Макрона уже успели прокомментировать мировые политики. В США, Чехии, Польше, Швеции, Германии, Италии, Великобритании, Испании заявили, что не отправят своих военных в Украину. В Канаде уклонились от прямого ответа, но подчеркнули, что проводят учения украинских военнослужащих и оказывают другую поддержку.

Ранее "Телеграф" писал, что именно имел в виду Макрон, говоря об отправке иностранных войск в нашу страну. Его слова поняли неправильно.