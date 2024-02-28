Війська НАТО в Україні: Зеленський обіцяє продовжити розмову з Макроном, названо дату

Подробиці стануть відомі в середині березня

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву глави Франції Еммануеля Макрона про відправку військ західних країн до України. Він зазначив, що не може дати розгорнутий коментар, оскільки не знає всіх деталей цього питання.

Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою.

"Я не був на тому саміті (у Парижі – Ред.). Він (президент Франції Еммануель Макрон – Ред.) сказав, що він поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну. І він сказав, що поділиться зі мною інформацією коли прибуде до України. Він буде тут у середині березня", — сказав Зеленський.

Він додав, що з радістю відповість на такі питання, коли особисто обговорить цю тему з французьким колегою, коли вже буде "глибоко у деталях".

"Але найважливіше, що потрібно зрозуміти, коли ми ділимося різними ініціативами, то всі вони як 1-й, 2-й, 3-й, 4-й крок. А перший крок — це захистити і залишитися сильними. Це важливо. що зараз у нас є питання щодо пакетів допомоги з нашими європейськими партнерами та США", — додав глава держави.

Нагадаємо, сенсаційні слова Макрона вже встигли прокоментувати світові політики. У США, Чехії, Польщі, Швеції, Німеччині, Італії, Великій Британії, Іспанії заявили, що не відправлять своїх військових до України. У Канаді ухилилися від прямої відповіді, але наголосили, що проводять навчання українських військовослужбовців та надають іншу підтримку.

Раніше "Телеграф" писав, що саме мав на увазі Макрон, говорячи про відправлення іноземних військ до нашої країни. Його слова зрозуміли неправильно.