Ще одна країна НАТО не проти ідеї направити війська в Україну

Союзники зрозуміли, що перемогу у цій війні має здобути Україна

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас підтримала пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона з відправкою військ НАТО до України. Вона вважає, що західні країни повинні розглядати всі можливості надання допомоги.

Про це глава естонського уряду заявила в підкасті Politico. З її слів, відправка військ буде сигналом для російського диктатора Володимира Путіна.

Так, коментуючи ідею Макрона про можливе відправлення військ до України, Кая Каллас заявила, що країни-партнери зрозуміли — перемогу у цій війні має здобути Україна. Тому союзники повинні зробити все від себе залежне для підтримки країни.

"Я думаю, що це також сигнали, які ми надсилаємо Росії, що ми не виключаємо різні речі. Тому що всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна виграла, а Росія програла цю війну", — сказала Каллас.

При цьому вона вважає, що рішення про відправку військ мають обговорюватись "за зачиненими дверима".

Також на думку прем’єра, зараз союзники України мають зосередитись на інших важливих питаннях. Зокрема, на питанні щодо закупівлі артилерійських боєприпасів, у тому числі за межами Європи.

У свою чергу, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає гідною уваги ідею французького лідера Макрона з приводу західних військ в Україні. Про це він написав у соцмережі X (колишній Twitter — ред.).

"Доля Європи вирішується на полі бою в Україні. У часи, подібні до тих, у яких ми живемо, дуже необхідне політичне лідерство, амбіції та рішучість мислити нетрадиційно. Ініціатива вчорашньої зустрічі в Парижі заслуговує на увагу", — написав Ландсбергіс.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що одна із країн НАТО дозволила Україні завдавати ударів її зброєю по території Росії.