Війська НАТО в Україні: генерал пояснив заяву Макрона та подібні перспективи

Подолати путінський режим швидше, ефективніше і з меншими жертвами можна, якщо на полі бою приєднаються країни НАТО

Заява президента Франції Еммануеля Макрона у тому, що не слід виключати введення військ країн НАТО в Україну, щоб допомогти відбити російську агресію, викликало серйозний резонанс. І хоча керівництво європейських країн навперебій почало заперечувати таку ймовірність, причому навіть на рівні таких відносно "яструбиних" останнім часом держав, як Німеччина та Великобританія, навряд чи це був просто "білий шум".

Ситуацію спеціально для "Телеграфу" прокоментував ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

За словами військового експерта, аналіз ситуації в Європі та світі показує, що вже протягом тривалого часу набирає обертів агентурно-диверсійна діяльність спецслужб РФ.

"Днями п’ять російських агентів виявили у Великій Британії. Перед цим – у Німеччині, Франції, Данії, Швеції, Норвегії, США. А ті заяви, які зараз у процесі передвиборчої кампанії робить Путін – з приводу України та світу загалом, свідчить про одне (і це може не бачити лише сліпий). А саме – що у разі перемоги над Україною РФ піде далі. Путін хоче відтворити імперію, причому в рамках не лише радянської, а й царської Росії", – наголошує Василь Богдан.

Він зазначає, що зараз низка виборів проходить у Європі, також будуть вибори до Європарламенту. Через вибори ж ускладнилася внутрішньополітична ситуація в США (що вже призвело до гальмування фінансової та військової підтримки України на певний час).

"І в такій ситуації лідери європейських країн починають більше розуміти ризики, виклики, загрози, які несе РФ для їхніх держав та Європи в цілому. Враховуючи таке усвідомлення, хтось має брати на себе лідерські функції. Раніше такі демонструвала Німеччина. А останнім часом приєдналася і Франція.

І нещодавні заяви Макрона, і збори європейських лідерів у Парижі, які він ініціював з метою посилення підтримки України, – знакові події. Було створено коаліцію далекобійного озброєння.

А це те, що нам дуже потрібне. Також затверджено рішення повністю підтримувати нашу країну. Ну і – висловлена президентом Франції та сама думка про те, що згодом окремі країни НАТО можуть взяти участь у російсько-українській війні на боці України своїми військовими формуваннями", – наголошує Василь Богдан.

За словами генерала, Путін – це реінкарнація Гітлера. А сучасна Росія – фактичний третій рейх. І за ідеологією, і за військовою складовою, і за іншими параметрами, притаманними тоталітарному, деспотичному, терористично-геноцидному режиму, чим, по суті, є путінська влада, наголошує Василь Богдан.

"Перемогти фашистську Німеччину вдалося створенням антигітлерівської коаліції. У нашій же ситуації швидше, ефективніше, з меншими жертвами вдалося б подолати путінський режим, якби до цього безпосередньо на полі бою приєдналися країни блоку НАТО. Щоб спільними зусиллями здолати спільного (а в цьому вже немає сумнівів) ворога", – пояснює експерт.

Він наголошує, що з урахуванням того, які проблеми виникли у ЗСУ на фронті з боєприпасами, нехай партнери хоч би наростять потужності, необхідні нам у контексті озброєнь, військової техніки, снарядів та ракет, нових технологій. Поки що цього, на жаль, немає. А щодо пропозиції Макрона про гіпотетичне відправлення військ країн НАТО до України Європою та США вже прокотилася хвиля спростування подібної готовності.

"У такому ж стилі висловилося і керівництво Альянсу. А міністр закордонних справ Франції уточнив, що мова нібито йде про розмінування, ремонт бронетехніки, кібероперації та виробництво зброї на українській території. І то – у разі потреби", – зазначає ветеран зовнішньої розвідки.

Водночас, нагадує експерт, ми знаємо, як у цій широкомасштабній агресії еволюціонувала позиція Заходу щодо надання Україні тих чи інших видів озброєнь, бронетехніки, ракет, літаків. Спочатку категоричне "ні!". Потім – "подумаємо". Потім – "у цьому щось є". І нарешті згода.

"Кожна ідея проходить три етапи: заперечення, прийняття, згода. І я впевнений, що після того, як у Європі та США відбудуться вибори певного рівня, західний світ, євроатлантична спільнота, якщо Путін не змінить свою поведінку (а схоже на те, що не змінить), рано чи пізно стане на шлях відправлення в Україну військовослужбовців країн НАТО. І це буде правильно. І стане запорукою того, що світ позбавиться конкретної небезпеки в особі РФ. Загрози, яка може спричинити ядерну катастрофу, зникнення людської цивілізації як такої", – наголошує Василь Богдан.

Він підкреслює, що зі свого боку українська сторона має максимально активізуватися, залучати власні ресурси. При цьому наша влада має бути холоднокровною, зваженою та діяти рішуче як на зовнішній, так і на внутрішній арені.

"На внутрішній – максимально об’єднувати суспільство, еліти заради відсічі російської агресії. Боротися з будь-якими дестабілізаційними проявами, зокрема агентурною діяльністю спецслужб РФ у вищих органах державної влади та управління, у секторі безпеки та оборони. Викорінювати корупцію на всіх рівнях. Тим самим давати посил Заходу, що ми реально боремося з усіма явищами, які не притаманні демократичному суспільству, – пояснює генерал. – Щодо зовнішньої арени, то тут важливо дипломатично підштовхувати партнерів до необхідних нам рішень. До надання всього спектру підтримки, необхідного з огляду на жертви, які несе Україна, захищаючи, по суті, весь демократичний світ. Такий підхід прискорить надання необхідної допомоги. А разом із цим – і наблизить нашу перемогу із деокупацією всіх своїх територій".