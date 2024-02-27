Гучна заява Макрона про війська для України: прем’єр Франції підтримав, а у політиків істерика

Лідер ультраправого Національного об’єднання Марін Ле Пен виступила із різкою критикою його слів

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключати введення військ НАТО в Україну для допомоги у відбитті російської агресії. Його позицію підтримав прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь.

Габріель Атталь в ефірі радіо RTL сказав, що "ми не можемо нічого виключати у війні", яка відбувається "в самому серці Європи", включаючи відправку наземних військ, як сказав раніше Еммануель Макрон. Його слова цитує Le Temps. Атталь додав, що Париж "не зможе змиритися" із перемогою РФ.

Нагадаємо, Макрон на пресконференції за підсумками Конференції на підтримку України заявив, що не можна виключати, що НАТО може ввести свої війська для допомоги Україні. Однак поки що таке питання не обговорюється. Він наголосив, що перемога над Росією має важливе значення не лише для України, а й для всієї Європи.

Водночас лідери крайніх лівих та ультраправих Франції засудили Макрона, який припустився відправлення західних військ в Україну в майбутньому, повідомляє BFMTV. Зокрема, лідер ультраправого Національного об’єднання Марін Ле Пен виступила з різкою критикою його слів.

"Я не знаю, чи всі усвідомлюють серйозність такої заяви… Емманюель Макрон грає у воєначальника, але так недбало говорить про життя наших дітей. Це питання миру чи війни у нашій країні", – заявила Ле Пен.

Крім того, позицію Макрона розкритикували також члени лівої "Нескореної Франції" та лідер Соціалістичної партії Олів’є Фор. Лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон назвав коментарі Макрона "безвідповідальними" і додав, що "війна проти Росії була б божевіллям".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку 2023 радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що Україна не розраховує на введення військ НАТО.