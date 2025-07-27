Росіяни атакували Харків дронами: було чутно вибухи, спалахнув будинок

Внаслідок атаки на Харків виникло дві пожежі, про постраждалих не повідомлялося

Харків у ніч на 27 липня знову був атакований ударними дронами росіян. Під ударом було два райони міста, внаслідок атаки виникли пожежі, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, через атаку російських окупантів спалахнув приватний житловий будинок у Київському районі.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив дані про пожежу. Також він повідомив, що внаслідок удару спалахнула будівля у Шевченківському районі міста.

"За попередньою інформацією, ворог атакував Харків БпЛА типу "Герань-2". Прильоти зафіксовано в Київському та Шевченківському районах. Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі: горить приватний будинок в Київському районі та ще одна будівля в Шевченківському районі. Інформація про постраждалих наразі не надходила", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 26 липня російські окупанти активно били по Дніпру та Кам'янському, та три години атакували Харків, Окрім цього, вороги били по Змієву в Харківській області. Також під атаку дронів потрапив Запорізький район — дрони, які намагалися атакувати безпосередньо обласний центр, було знищено на підльоті.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", внаслідок російського удару 24 липня в Одесі постраждав легендарний ринок "Привоз". Було зруйновано чимало павільйонів та магазинів, однак українці разом з рятувальниками розбирали завали та ліквідовували наслідки. До слова, наша кореспондентка показала ексклюзивні кадри ринку після удару.

Окрім цього, 24 липня вибухи лунали й в Черкасах. Через ракетні удари спалахнула пожежа. За даними ОВА, ворог вдарив ракетами зі шрапнеллю, аби нанести якомога більше шкоди.